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Нацсовет по ТВ хочет через суд забрать лицензию у телеканала «НАШ»

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Нацсовет по ТВ хочет через суд забрать лицензию у телеканала «НАШ»

Национальный совет по телевидению и радиовещанию на заседании в четверг рассмотрел результаты внеплановых проверок ООО «Наш 365» (телеканал «НАШ») и ООО «Наша Прага» (телеканал «Макси-ТВ»), которые проводились в безвыездном формате 17 сентября.

Как сообщается на сайте Нацсовета, по результатам рассмотрения было решено обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО «Наш 365». Также было решено обязать ООО «Наша Прага» выплатить 25% суммы лицензионного сбора в качестве штрафа.

«Национальный совет рассмотрел результаты внеплановых проверок... которыми проанализировал эфир компаний за 28–31 июля и 1–2 августа. В эти дни лицензиаты неоднократно распространяли передачу „Важное“ с участием Елены Бондаренко, допустившей высказывания вражды к той части населения страны, говорящей на украинском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производителем телепередачи «Важное», как показал копирайт в конце телепередачи на «Макси-ТВ», является ООО «НАШ 365» по заказу ООО «Наша Прага».

«Передача „Важное“ из интервью политика Елены Бондаренко транслировалась на обоих телеканалах в прямом эфире 28 июля, а дальше в последующие дни — еще семь раз в повторе без какой-либо редакционной модерации. Гость программы употребила в собственной речи украинофобную лексику — „украиноязычные насильники“, „русскоязычных людей... не признают... никем..., это непонятно кто“, „не русскоязычные забирали права у украиноязычных людей, а постоянно это было в отношении русскоязычных людей. Т.е. всегда ущемляли права только одной большой языковой общины“, „не останется тех, кто должен говорить на этом языке“. Агрессивные деяния, „языковое насилие“, „языковая дискриминация“, лишение прав одной части людей Украины („русскоязычных людей“) приписывалось той части людей Украины, которая владеет и употребляет в общении украинский язык», — подчеркивают в регуляторе.

Там уточняют, что формат передачи (интервью) не лишает работников телерадиоорганизаций обязанности соблюдать нормы законодательства о прекращении правонарушения в эфире.

«Кроме того, уставами лицензиатов предусмотрено требование к работникам телерадиокомпаний по объективности, точности, беспристрастности и сбалансированности подачи информации. Ведущие Артем Никифоров и Ангелина Пычик не пытались сбалансировать односторонность высказанной Е. Бондаренко во время интервью позиции. Во время повторной трансляции передачи в записи работники телерадиоорганизаций также не приняли меры, чтобы пресечь правонарушения», — отмечают в Нацсовете.

Там добавляют, что в высказываниях Бондаренко были использованы технологии разжигания вражды, непропорциональное обвинение, негативная стереотипизация и создание негативного образа Украины и украинцев в глазах мирового сообщества, а также запугивание фейковыми угрозами.

«Также имели место демонстрация пренебрежения государственным языком Украины и как следствие украинской государственностью, унижение национальной чести и достоинства, поскольку произошло отождествление овладения и использование украинского языка с антисоциальным поведением и преступлением», — говорится в сообщении.

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В нем уточняется, что факты публичных высказываний в эфире ООО «НАШ 365» с признаками языка ненависти уже неоднократно были зафиксированы Национальным советом, за это компания получала штрафную санкцию.

«Поэтому своим сегодняшним решением регуляторный орган признал еще и факт неустранения лицензиатом нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» после применения санкции штрафа. Руководствуясь частью тринадцатой статьи 72 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО «НАШ 365». — резюмируют в регуляторе.

Нацсовет по ТВ, НАШ
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