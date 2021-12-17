Украина депортировала «криминального авторитета» из санкционного списка СНБО

Правоохранители вернули в Армению 41-летнего «криминального авторитета», который в мае 2021 года попал под санкции решением СНБО.

Об этом информирует Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«17 декабря сотрудники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками миграционной службы во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения преступного влияния принудительно вернули 41-летнего иностранца в страну его происхождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Армении попал под санкции, введенные к субъектам повышенного преступного влияния решением Совета национальной безопасности и обороны, в мае этого года. Уточняется, что он был лидером этнической группировки.

По данным правоохранителей, в июле 2021 года полицейские уже задерживали и совместно с миграционной службой выдворяли так называемого «криминального авторитета» за пределы страны.

Но, как заявили в ведомстве, этот мужчина нелегально вернулся в Украину и скрывался в Одессе без оформления надлежащих документов. В четверг правоохранители его задержали, а в пятницу вернули в страну происхождения.

Как сообщалось, 11 ноября правоохранители принудительно вернули в страну происхождения — Азербайджан — 33-летнего «криминального авторитета», который ранее попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.