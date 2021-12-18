В мире появился самый длинный железнодорожный маршрут за всю историю

Открытие участка железной дороги в Лаосе сделало возможным путешествие на поезде из Лиссабона в Сингапур. Как сообщила британская газета The Times, на преодоление самого длинного в мире железнодорожного маршрута за всю историю — 18,75 тыс. км — потребуется около трех недель.
Отмечается, что строительство недостающего участка железной дороги в Лаосе длиной 414 км было осуществлено Китаем, который в рамках реализации инициативы «Один пояс — один путь» связал город Куньмин на юге КНР с Вьентьяном. Инвестиции в проект, реализованный за пять лет, составили почти $6 млрд.
Согласно подсчетам газеты, в ходе железнодорожного путешествия, начинающегося из самой западной страны Европы и заканчивающегося в Юго-Восточной Азии, понадобится воспользоваться в общей сложности 13 поездами с длительными пересадками в Париже, Москве, Пекине и Бангкоке. Издание указало, что поезда между некоторыми странами ходят с повышенными интервалами, поэтому будет необходимо дожидаться их отправления в гостиницах.
При этом во время самого маршрута некоторые участки железной дороги, например, в Таиланде, придется преодолевать на не самых комфортных пригородных электричках, которые останавливаются в каждом населенном пункте. С учетом того, что по прибытии во Вьентьян железнодорожная ветка оборвется, также нужно будет воспользоваться автобусом, который отвезет на ближайшую станцию в Таиланде, расположенную в 17 км от столицы Лаоса.
Эксперт по международным пассажирским перевозкам Марк Смит высказал мнение, что добраться до Сингапура из Европы по железной дороге захотят многие путешественники. «Всегда существовал большой спрос на дальние путешествия на поездах. Многие люди ездят на Дальний Восток по Транссибирской магистрали. Австралийцы, проводящие время в Европе, часто пользуются этой линией вместо того, чтобы возвращаться домой на самолете», — сказал он.
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