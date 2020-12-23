Россия может запретить ввоз из Украины комплектующих для железных дорог

Россия планирует запретить ввоз из Украины широкого ассортимента продукции для железных дорог. Об этом в среду сообщает газета «Коммерсантъ».
К списку санкционных товаров, введенному правительством в декабре 2018 года, впервые могут добавить комплектующие для железнодорожной техники: цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье.
Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) России обеспокоен данным решением. 14 декабря он направил обращение к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, в котором говорится, что «несмотря на то, что доля продукции украинских предприятий является значительно более низкой, чем у российских производителей (не более 10-15% отдельных сегментов рынка), такая продукция (ЦКК, боковые рамы тележек, оси колесных пар) по-прежнему востребована потребителями». СОЖТ просит не принимать решения, пока цены в РФ не снизятся.
С подобным письмом обратился к Белоусову и «Алтайвагон». Однако в компании выступают только против запрета на ввоз колес, а запрет на импорт литых деталей украинского производства поддерживают, объясняя это низким качеством продукта.
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