В Минске заявили о готовности разместить в Беларуси российское ядерное оружие

Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны НАТО, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.
«То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — цитирует Макея госагентство БелТА в субботу.
Глава белорусского МИДа также заявил о якобы «наращивании сил НАТО в Украине». «Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает», — заявил министр.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в начале декабря, что заявления Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси можно расценивать как предостережение Западу.
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