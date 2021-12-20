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Пекин обещает «биться до победного конца» в противостоянии с Вашингтоном

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Пекин обещает «биться до победного конца» в противостоянии с Вашингтоном

Китай приветствует сотрудничество с США, но не боится и противостояния, и в случае конфронтации будет «биться до победного конца», заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И.

«Позиция Китая ясная и неизменная: если диалог, то равный, сотрудничество приветствуется, но только взаимовыгодное, если конкуренция, то позитивная, противостояния мы не боимся, и будем биться до победного конца», — сказал Ван И на конференции, посвященной современной международной обстановке и китайской дипломатии.

Ван И подчеркнул, что сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам, а противостояние навредит всем. По его словам, обострение конфронтации в последний год еще раз продемонстрировало, что фундаментальная причина, по которой китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями и множеством вызовов, заключается в том, что США сделали стратегически неверную оценку Китая и китайско-американских отношений.

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«Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая», — добавил он.

США, Китай
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