Карты «еПоддержка» уже открыли 5,5 млн украинцев

Уже 5,5 млн украинцев, которые прошли полный курс вакцинации, открыли карты «еПоддержка», 4,5 млн подали заявку в приложении «Дия», сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко на брифинге в среду.

По ее данным, в рамках программы «еПоддержка» украинцы потратили уже 200 млн грн.

Согласно программе «еПоддержка», каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений, а также на покупку книг.