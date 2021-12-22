Зеленского готовы переизбрать только 24% украинцев

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы поддержку 24,2% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы главы государства проводили в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного 16-18 декабря.

При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 13,7% определившихся респондентов, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 9,6%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 9,2%, за экс-нардепа Евгения Мураева — 6,9%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 6,8%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,7%, за экс-премьера, лидера «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана — 6,2%, за других — менее 4%.

По сравнению с предыдущими опросами, в динамике небольшой рост показывает рейтинг Зеленского, снижение — рейтинг Тимошенко, Разумкова и Ляшко.

Согласно рейтингам политсил, восемь партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время: за «Слугу народа» проголосовали бы 19,2% определившихся респондентов, за «Европейскую солидарность» — 14,1%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 11,1%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» —10,5%, за «Украинскую стратегию Гройсмана» — 6,8%, за «Силу и честь» — 6,5%, за партию Разумкова — 6%, за партию Мураева «Наши» — 5,7%.

4,2% определившихся респондентов готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 4% — «УДАР» Виталия Кличко, 3,5% — Всеукраинское объединение «Свобода», 2,5% — Партию Шария, 2,2% — партию «Голос», 1,6% — Объединение «Самопомич», все остальные партии вместе взятые — 2,2%.

В динамике небольшой рост показывает рейтинг «Слуги народа» и «Украинской стратегии», снижение — рейтинг «ОПЗЖ».