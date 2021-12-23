Вместо Порошенко в ГБР пришли адвокаты и депутаты

В Государственное бюро расследований, куда на 10:00 вызвали пятого президента Петра Порошенко, пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также народные депутаты от «Европейской солидарности».

«Та повестка, которую разрекламировали определенные источники в Офисе генпрокурора, на 23 декабря, она не имеет юридической силы. Никто не обязывал Петра Порошенко являться на допрос или другие следственные действия... Мы пришли, чтобы начать диалог с нашими процессуальными... назовем их так. Для них — за три дня с момента обнародования подозрения, ситуация складывается не лучшим образом. Они, как мы считаем, рассчитывали, что у них будет вин-вин ситуация: либо Порошенко появится, и они устраивают шоу «Порошенко в наручниках», либо Порошено не появляется — и есть шоу «Ах, какое печальное событие, мы теряем веру в людей», — заявил адвокат Новиков.

По словам адвокатов, они пришли в ГБР, чтобы подать ряд ходатайств.

В ГБР также присутствуют депутаты от «Евросолидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов, Ахтем Чийгоз и другие. Они заявили, что хотят подать заявление о преступлении, совершенном Зеленским.

Нынешнего президента Украины депутаты считают виновным в энергетическом кризисе в стране. «При каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора», — пояснили в партии.

В политсиле отмечают, что за время президентства Зеленского около $4 млрд было потрачено на уголь из РФ и Беларуси, а также на закупку электроэнергии из этих стран. «Следует особо отметить, что часть импортируемого угля, под видом российского, является добытым углем и незаконно вывезена с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей для последующей поставки на украинские ТЭС», — подчеркивают в «Евросолидарности».

Там добавляют, что указанные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из Российской Федерации для украинских ТЭС, генерирующих тепло и электроэнергию, и содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена) и ч.3 ст.258-5 (Финансирование терроризма).

Напомним, ранее правоохранители направили Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля с Донбасса. Сам Порошенко сейчас находится за границей.