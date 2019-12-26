Подавляющее большинство украинцев собирается праздновать Рождество 7 января

Около 70% украинцев намерены праздновать Рождество Христово 7 января 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, результаты которого были представлены во время пресс-конференции в Укринформе в четверг.

«Большинство украинцев, как и в прошлом году, намерены праздновать Рождество 7 января следующего года — 67% (в 2017 году — 76%, в 2018 году — 69%), еще 21% (в 2018 году — 17%) будут праздновать оба раза — и 25 декабря, и 7 января, и только 4%, как и в прошлом году, ответили, что будут праздновать только 25 декабря, а не будут праздновать Рождество вообще 6% украинцев (в 2018 году было 8%)», — говорится в исследовании.

В то же время абсолютное большинство респондентов (86%) отметили, что любят новогодние праздники, по-разному к ним относятся 9% украинцев и не любят только 5%.

При этом 61% украинцев сообщили экспертам, что в 2019 году были очень или преимущественно счастливыми, как и в прошлом году. Больше всего счастливых оказалось в западном регионе — 72%, тогда как в центральном этот показатель составляет 58%, в южном — 65%, а в восточном — 55%.

«У большинства граждан надежды на следующий год довольно оптимистичные: 21% уверены, что 2020 год обязательно будет лучше нынешнего, еще 61% на это надеются, 8% предполагают, что хуже не будет. И только 1% уверены, что в следующем года будет хуже», — уточняют авторы исследования.

Новогоднюю ночь, согласно опросу, большинство украинцев (67%) проведут дома, в кругу семьи, в противовес которым только по 1% планируют встретить 2020 год в интересном путешествии или за рубежом.

При этом средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на праздничный стол, составляет 1390 грн, что меньше, чем в прошлом году (1752 грн). В то же время 23% опрошенных, как и в прошлом году, ответили, что у них на новогодний стол нет денег.

Что касается подарков, то, как и в 2018-м, больше всего украинцы хотели бы получить здоровье (49%), мир в стране (40%), порядок в семье (9%), деньги (24%), хорошую работу (16%), успехи детей (12%). Вообще же не ждет никаких подарков на Новый год только 1% респондентов.