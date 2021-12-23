Лоукостер Ryanair отменил несколько рейсов из Украины в страны ЕС

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair решила сократить количество январских рейсов по 17 маршрутам в зимнем расписании полетов из Украины, соответствующая информация отмечена в системе бронирования авиаперевозчика.
В частности, Ryanair отменила выполнение рейсов по следующим маршрутам:
Киев — Быдгощ с 12 по 31 января
Киев — Мальта с 11 по 31 января
Львов — Бари с 12 по 31 января
Львов — Палермо с 11 по 31 января
Львов — Пиза с 11 по 31 января
Львов — Турин с 10 по 31 января
Львов — Манчестер с 10 по 31 января
Львов — Братислава с 10 по 31 января
Харьков — Вильнюс с 9 по 31 января
Харьков — Варшава (Модлин) с 9 по 31 января
Харьков — Краков с 7 по 31 января
Харьков — Познань с 6 по 31 января
Харьков — Будапешт с 6 по 31 января
Харьков — Милан (Бергамо) с 8 по 31 января
Одесса — Катовице с 11 по 31 января
Одесса — Барселона с 11 по 31 января
Одесса — Болонья с 11 по 31 января.
Как сообщалось, ранее венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air отменила 20 направлений из Украины в зимнем расписании в связи с существующим спросом на них.
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