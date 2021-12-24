Британский журналист украинского происхождения возглавил Kyiv Post

Британский журналист украинского происхождения Богдан Нагайло назначен и.о. главного редактора временно приостановленного издания Kyiv Post.
«Kyiv Post (...) с гордостью сообщает о назначении Богдана Нагайло и.о. главного редактора», — указало издание в релизе в пятницу.
69-летний Нагайло родился в семье украинских мигрантов в Великобритании. Имеет 40-летний опыт как журналист, писатель, радиоведущий, политолог, историк. Работал специалистом по правам человека Amnesty International, директором Украинской службы «Радио Свобода».
Как сообщалось, владелец медиа Аднан Киван уволил 8 ноября 2021 года коллектив англоязычного украинского медиа Kyiv Post. По мнению редакции, которая вскоре основала собственное медиа The Kyiv Independent, Киван закрыл газету в знак расплаты за сопротивление коллектива вмешательству владельца в работу независимой редакции.
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