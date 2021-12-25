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Ракета Ariane V стартовала на орбиту с крупнейшим в мире космическим телескопом

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Ракета Ariane V стартовала на орбиту с крупнейшим в мире космическим телескопом

Тяжелая ракета Ariane V в субботу успешно стартовала на орбиту с крупнейшим и самым мощным в мире космическим телескопом James Webb Space Telescope (JWTS) стоимостью 10 млрд долл. для исследования тайн образования Вселенной, сообщила компания-разработчик носителя Arianespace.

Запуск был осуществлен в 13:20 по парижскому времени со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Станция James Webb, разработанная NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентство (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая придет на смену запущенному в 1990 году космическому телескопу Hubble. По сравнению с ним JWTS будет в 100 раз более мощным благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. Среди основных задач телескопа James Webb — обнаружение света первых звезд и галактик, которые образовались после Большого взрыва.

Он будет изучать раннюю Вселенную — состав первых звезд и эволюцию галактик. По данным ученых, Вселенной примерно 13,8 млрд лет. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, которые сформировались примерно через 100-250 млн лет после Большого взрыва. Кроме того, в задачи телескопа входит изучение планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах.

Новая космическая обсерватория массой 6,2 тонны обладает составным (из 18 шестиугольных сегментов) зеркалом 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв метров, которое даст возможность рассмотреть самые далекие объекты Вселенной. Для сравнения, Hubble располагает зеркалом размером 2,4 метра с собирающей поверхностью 4,5 кв метров.

Телескоп James Webb оснащен огромным пятислойным тепловым экраном, размеры которого сравнимы с теннисным кортом. Экран предназначен для защиты обсерватории от солнечных лучей, чтобы поддерживать температуру зеркала и приборов ниже минус 220 градусов для обеспечения условий работы в инфракрасном диапазоне излучения.

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После запуска телескоп будет выведен на высоту около 300 км. На нем раскроются солнечные батареи и антенна для связи с Землей. В последующие дни на телескопе будут развернуты солнцезащитный экран и главное зеркало. Через 29 дней космический телескоп должен будет выйти в так называемую в точку Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, откуда он в середине 2022 года начнет полноценное выполнение своих задач.

Срок работы мощного космического телескопа рассчитан на 5-10 лет.

космос, телескоп, James Webb Space Telescope
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