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Швеция повысила уровень боеготовности из-за ситуации вокруг Украины

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Швеция повысила уровень боеготовности из-за ситуации вокруг Украины

Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден считает кризис из-за ситуации вокруг Украины исключительно серьезным. На фоне возросшей общей напряженности Швеция повысила уровень своей боеготовности, рассказал он в опубликованном в субботу интервью газете Dagens Nyheter.

«Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ», — заявил Бюден.

Особое внимание уделяется острову Готланд, расположенному в Балтийском море и имеющему стратегическое значение. В 2015 году решением парламента туда были возвращены военные части для потенциальной защиты острова. В прошлом году — на фоне российских военных учений — на Готланд было отправлено дополнительное подкрепление.

«В условиях напряженности в Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях», — сказал главнокомандующий.

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На вопрос о готовности Швеции к защите Готланда в случае возникновения угрозы Микаэль Бюден ответил утвердительно. «Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации. Напротив, скорее охлаждаем пыл противника, показывая, что стоим в стартовой позиции», — подчеркнул он.

В последнее время все чаще звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В РФ отрицают такие планы.

Швеция, отношения с Россией
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