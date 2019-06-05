Зеленский озвучил в Брюсселе свои две приоритетные задачи

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, в числе самых главных своих задач назвал борьбу «с агрессией России» и перезагрузку политической системы, включающую преодоление коррупции.

«Инициированные мной досрочные выборы в Верховную Раду призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, поэтому отдельным важным направлением нашей работы будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, — сказал Зеленский на совместном с главой Евросовета Дональдом Туском брифинге. — Среди своих ключевых приоритетных задач я также вижу противодействие российской агрессии».

На состоявшейся до этого встрече с Туском Зеленский также связал курс Украины в ЕС с противодействием российскому авторитаризму.

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«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — процитировала Зеленского в Twitter Администрация президента.