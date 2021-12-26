В ВСУ обещают организовать удаленное взятие женщин на воинский учет

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный пояснил, что в настоящее время «речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ».
Залужный в воскресенье написал в Фейсбуке, что «готовится такой порядок постановки (женщин — Ред.) на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально число процедур», а «цифровизация должна модернизировать военный учет в целом» в том числе и мужчин.
«В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности есть в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным», — подчеркнул главком ВСУ.
«Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (обучений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию», — заявил Залужный.
Кроме того, по его словам, «со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет!» «Единственное — Вооруженные силы будут просто знать, какие специалистки есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал», — подчеркнул Залужный.
Это также шаг, по его словам, «навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности»
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