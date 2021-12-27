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В Германии вступают в силу более жесткие коронавирусные ограничения

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В Германии вступают в силу более жесткие коронавирусные ограничения

Сразу в нескольких федеральных землях в понедельник, 27 декабря, вступают в силу более жесткие ограничения, вызванные борьбой с распространением коронавирусной инфекции, сообщает DW.

Меры, согласованные на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с главами федеральных земель, начнут действовать в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании. Другие федеральные земли присоединятся к новым ограничениям во вторник.

Так в Мекленбурге-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха. В Бранденбурге, по крайней мере до 11 января, сделавшим прививку от коронавируса и переболевшим COVID-19 можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. Если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого домовладения, не считая детей в возрасте до 14 лет. В Баден-Вюртемберге в сфере общественного питания вводится комендантский час: с 22:30 до 5 утра. В новогоднюю ночь комендантский час начинается не раньше часа ночи.

Противники коронавирусных ограничений объявили массовую мобилизацию. Демонстрации запланированы 27 декабря в нескольких городах Мекленбурга-Передней Померании, Гессена, Рейнланд-Пфальца и Бранденбурга, а также в Мангейме в Баден-Вюртемберге.

Накануне акция против ограничений в связи с пандемией коронавируса в Швайнфурте (земля Бавария) переросла в столкновения активистов с правоохранителями.

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Между тем уровень заражаемости коронавирусом в ФРГ продолжает оставаться высоким. Семидневный коэффициент заражаемости за минувшие сутки поднялся с 220,7 до 222,7 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Неделю тому назад этот показатель составлял в Германии 315,4. За 24 часа в стране зарегистрировано 13 908 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. При этом следует иметь ввиду, что в выходные и праздничные дни эти цифры обычно несколько занижены, поскольку не все органы здравоохранения на местах передают в RKI свои данные.

В целом за все время пандемии в Германии коронавирусом заразилось уже 7 005 289 человек, количество летальных исходов от легочного заболевания COVID-19 и его последствий за сутки увеличилось на 69 и достигло 110 433.

ФРГ, коронавирус
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