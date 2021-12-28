Газ в Европе дешевеет 5-й день подряд

Цены на газ в Европе продолжили снижаться на торгах во вторник, 28 декабря. Стоимость январского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах упала примерно на 5%, составив $1200 за 1 тыс. куб. м.

Газ в регионе дешевеет пятый день подряд — с тех пор, как 21 декабря обновил исторический максимум, достигнув $2136 за 1 тыс. куб. м. Это самый продолжительный период снижения котировок более чем за год, подсчитал Bloomberg. Всего фьючерсы к настоящему моменту потеряли в цене 43,5%.

Инвесторы отыгрывают новости о том, что все больше судов, перевозящих сжиженный природный газ, направляются в Европу. По данным Bloomberg, за выходные число танкеров с американским газом, которые следуют в Европу, выросло на треть. Сейчас их 20 — на пять больше, чем до празднования кануна Рождества. Еще 14 судов с газом из США развернулись в сторону Европы, однако пока ожидают подтверждения маршрута.

Снижению цен также способствует усиление ветра. По данным ассоциации WindEurope, 27 декабря доля ветрогенерации в общем объеме потребления электроэнергии в Европе взлетела до 19,5%, тогда как еще 21 декабря этот показатель был на трехмесячном минимуме в 5,5%.

Несмотря на сильное снижение в последние дни, цены на газ все еще находятся на очень высоких уровнях. Для сравнения, в начале года европейский газ на хабе TTF стоил около $250 за 1 тыс. куб. м.