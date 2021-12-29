Снег, гололедица и мороз – синоптики сделали прогноз до конца года

В Украине в среду, 29 декабря, будет преобладать морозная погода, только на Закарпатье и в юго-восточной части днем ожидается до 3° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«29 декабря облачно. В восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях снег (ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед); на остальной территории без существенных осадков», — говорится в сообщении.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный с переходом в южных и восточных областях на юго-западный, 5-10 м/с, ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 7-12°, днем 2-7° мороза; на Закарпатье и в юго-восточной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и области в ночь на 29 декабря снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице 7-9° мороза, днем около 5° мороза; по области ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В последние дни года, 30-31 декабря, синоптики прогнозируют в Украине облачную с прояснениями погоду.

30 декабря без существенных осадков, лишь ночью в южных областях небольшой снег, в Крыму, днем на крайнем западе небольшой дождь и мокрый снег, местами гололед. Температура ночью 5-10° мороза, в центральных областях до 12° мороза (на крайнем западе 1-6° мороза); днем 0-5° мороза, в западных областях 0-5° тепла; в Крыму ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.

31 декабря ночью в северных и центральных областях небольшой снег (на юге и востоке без существенных осадков), в западных областях, днем в Украине небольшой снег с дождем, местами гололед. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°, в западных областях и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла. На дорогах страны гололедица.

В столичном регионе 30 декабря без существенных осадков; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

31 декабря небольшой снег, днем с дождем, местами гололед; ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°. На дорогах гололедица.

1 января, по прогнозам синоптиков, в западных и юго-западных областях мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-5° тепла; на остальной территории снег, мокрый снег, на юге днем с дождем, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

2 января без осадков, ночью в восточных и южных областях небольшой снег; температура ночью 2-8° мороза, на востоке и северо-востоке местами до 12°, днем 0-5° мороза, в западных областях, на юге Одесчины и в Крыму от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве 1 января ночью умеренный, днем небольшой снег; мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

2 января в столице без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.