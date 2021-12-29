Суд в Москве запретил правозащитный центр «Мемориал»

Московский городской суд в среду, 29 декабря, принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».

Днем ранее, 28 декабря, российский Верховный суд принял решение о запрете Международного историко-просветительского общества «Мемориал». Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске в суд утверждала, что «Мемориал» якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Организация отвергла претензии ведомства. «Мемориал» обжалует решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.

Решение о ликвидации «Международного Мемориала» вызвало огромный резонанс не только внутри России, но и на международной арене. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал преследование организаций «Мемориала» оскорблением правозащитной деятельности во всем мире. Правительство ФРГ осудило действия российских властей как противоречащие международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав. Крупная международная правозащитная организация Amnesty International призвала к отмене решения о запрете «Мемориала», назвав его оскорблением памяти миллионов жертв ГУЛАГа.