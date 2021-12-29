Свыше 23 тысяч белорусов попросили в Польше убежища с августа 2020 года

Свыше 23 тыс. белорусских граждан попросили в Польше убежища с августа 2020 года. Об этом сообщил в среду в интервью агентству PAP представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

«С августа 2020 года до 26 декабря 2021 года свыше 23 тыс. белорусов приехали в Польшу с просьбой о помощи и защите от политических репрессий в их стране», — сказал он. «Жертвы репрессий в Белоруссии прибывают в Польшу почти ежедневно», — утверждал Жарын.

Чиновник отметил при этом, что «Польша, как и любое другое государство, должна проводить свою миграционную политику в соответствии с собственными правилами и принципами». «Нет и не может быть согласия на нелегальную массовую миграцию. Эти процессы должны основываться на принципах хозяина, то есть Польши», — пояснил Жарын.

В Беларуси в августе 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская. Оппозиция не признала результаты выборов, однако попытки опротестовать их не дали результата.