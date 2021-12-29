Рейтинги «Слуги народа» и «Европейской солидарности» почти сравнялись

На парламентских выборах за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 20,5% украинцев, которые придут на выборы и определились с голосом, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

На втором месте с 17% поддержки — «Европейская солидарность». Третье место по электоральным симпатиям делят сразу три партии — «Батькивщина» (10,5%), потенциальная партия «Разумная политика» (10,5%) и «Оппозиционная платформа «За жизнь» (10%).

Пройти в парламент имеют шансы также «Сила и Честь» (почти 7%) и проект «Наши» (чуть больше 5%). Достаточно близко к проходному барьеру также «Украинская стратегия Гройсмана» — 4,4%.

«Слуга народа» — единственная из крупных политических партий, имеющая относительно равномерную поддержку во всех регионах и образовательных группах. На Западе партию поддерживают 16,5% респондентов, в Центре — 18,2%, на Юге — 23,7%, на Востоке — 18,6%. Среди избирателей этой партии нет также существенных перекосов по поводу материального состояния респондентов или их языка общения. Среди крайне бедных «Слугу народа» поддерживают 16,9%, среди бедных — 17,2%, среди условно обеспеченных — 19,5%, среди обеспеченных 16,1%.

Партию «Европейская солидарность» больше всего поддерживают избиратели с высшим уровнем образования и, как правило, более состоятельные. В частности, за «Европейскую солидарность» готовы проголосовать 8,5% крайне бедных, 13,6% бедных, 16,3% условно обеспеченных, 26,8% обеспеченных респондентов. Больше избирателей «Европейской солидарности» проживает на Западе (21,3%) и, частично, в Центре (16,6%). На Юге — 10,8%, на Востоке — 10%.

За «Батькивщину» и «ОПЗЖ» чаще голосуют старшие респонденты и менее состоятельные. В частности, «Батькивщину» поддерживают 12,3% крайне бедных, 12,3% бедных, 8,4% условно обеспеченных, 6% обеспеченных, "ОПЗЖ"поддерживают «16,9% крайне бедных, 12,5% бедных, 6% условно обеспеченных, 6% обеспеченных.

Также указывается, что за «ОПЗЖ» значительно чаще голосуют респонденты с более низким уровнем образования, чего не наблюдается в отношении «Батькивщины». В структуре избирателей «Батькивщины», в свою очередь, тотально преобладают женщины, чего не наблюдается по отношению к другим партиям.

Если бы выборы состоялись сейчас и по пропорциональной системе, 114 мандатов получила бы «Слуга народа», 97 — «Европейская солидарность», 59 — «Батькивщина», 59 — «Разумная политика», 55 — «ОПЗЖ», 37 — «Сила и честь», 29 — «Наши».

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.