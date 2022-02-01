Партия Порошенко все дальше отрывается в опросах от «Слуги народа»

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Европейская солидарность», за которую готовы отдать свой голос 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января.

Согласно данным исследования, на втором мечте политическая партия «Слуга народа» (12,8% и 18,4% соответственно). За ВО «Батькивщина» готовы проголосовать 8,7% всех респондентов или 12,6% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 6,3% и 9,0%, соответственно, партию «Разумная политика» — 6,0% и 8,7%, соответственно, партию «Наши» — 3,7% и 5,3%, соответственно.

Партию «Сила и честь» поддержали бы — 3,4% и 4,8%, соответственно, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,3 и 3,2% соответственно, каждую из других политических сил — менее 2% всех опрошенных и менее 3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

Также отмечается, что по сравнению с октябрем 2021г. статистически значимо вырос рейтинг «Европейской солидарности» (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "«Украинской стратегии Гройсмана» (с 4,6% до 2,3%).

По результатам соцопроса, реальной оппозицией к нынешней власти является партия «Евросолидарность» (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных).

19,0% опрошенных главной оппозицией к нынешней власти считают партию «ОПЗЖ», 11,3% — «Батькивщину».

Социологическое исследование проводилось методом САТІ (телефонный опрос).

Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.