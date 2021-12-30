Швеция поможет Литве отключиться от белорусской и российской электроэнергии

Литва сможет в условиях изолированной работы своих электросетей воспользоваться резервом мощности, который готова предоставить Швеция. Об этом в четверг сообщил оператор литовских электроэнергетических сетей Litgrid.

«С оператором шведских электросетей Svenska kraftnat подписан договор о предоставлении с 1 января 2022 года резерва мощности при изолированной работе электросетей Литвы», — говорится в сообщении.

Как отметил литовский оператор, это является еще одной гарантией безопасного функционирования системы при синхронизации электросетей Литвы с Европой. «Резерв мощности необходим на случай аварийных ситуаций и угроз нарушения поставок электроэнергии», — подчеркнула компания Litgrid.

Правительство Литвы осуществляет программу синхронизации своих электросетей с Европой, в которую включены 15 проектов особой важности. Проект стоимостью около 1 млрд евро (ожидается, что 75% затрат покроет ЕС) должен быть завершен в 2025 году. До недавнего времени линии электропередачи Литвы, как и других стран Балтии, были интегрированы лишь в восточном направлении в рамках единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Одновременно с синхронизацией через Польшу с ЕС Литва отключится от БРЭЛЛ и будет работать в изолированном режиме.