Кабмин ввел предельные надбавки на поставку газа для компаний пищепрома

Правительство ввело предельные надбавки на поставки газа, в том числе собственной добычи, для производителей некоторых продуктов питания. Об этом сказано в постановлении Кабинета министров.

В соответствии с ним, предельная надбавка на газ установлена на уровне 24% для производителей пшеничной муки высшего сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, птицы (куриной тушки), батона, подсолнечного масла.

При этом торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для этих компаний устанавливается на уровне не выше 1%. Такие ограничения будут действовать в период карантинных ограничений, но не дольше, чем до 30 апреля 2022 года.

Ранее производители хлеба, молока, кондитерских изделий и ряда других заявили о нерентабельности своего производства из-за роста цен на газ, что может привести к закрытию заводов.