Байден планирует завтра поговорить с Зеленским

Президент США Джозеф Байден, как ожидается, в воскресенье проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о запланированных переговорах с участием РФ по вопросам безопасности, сообщает Associated Press.

«У Байдена запланирован телефонный разговор с президентом Украины... В Белом доме сообщают, что оба лидера планируют обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам (с участием РФ — Ред.)», — пишет агентство.

Речь идёт о запланированных на январь переговорах РФ и США по теме безопасности, в также — о контактах РФ с НАТО и ОБСЕ.

Ранее Зеленский сообщил о запланированных на воскресенье, 2 января, переговорах с президентом США Джозефом Байденом, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности.