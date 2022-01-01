Украина вошла в 2022 год с запасами газа в 13,5 млрд куб.м

Украина вошла в январь 2022 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) 13 млрд 517,3 млн куб. м, свидетельствуют данные оператора хранилищ АО «Укртрансгаз».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», с начавшегося 2 октября отопительного сезона по 31 декабря 2021 года запасы в ПХГ снизились на 27,7% (на 5 млрд 182,8 млн куб. м).
В частности, в октябре запасы газа в хранилищах снизились на 687,2 млн куб. м (среднесуточный отбор — 22,2 млн куб. м), в ноябре — на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/сутки), в декабре — на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/сутки).
Отбор газа в декабре 2021 года на 9% ниже, чем в декабре-2020 (2,76 млрд куб. м).
Максимальный суточный отбор в минувшем месяце составил 113,8 млн куб. м (23 декабря), минимальный — 59,9 млн куб. м (3 декабря). За последнюю неделю 25-31 декабря среднесуточный отбор из хранилищ составил 96,8 млн куб. м.
В целом в минувшем 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году — 13,621 млрд куб. м), отбор — 13,621 млрд куб. м (в 2020 году — 7,945 млрд куб. м).
Таким образом, в 2021 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 10,032 млрд куб. м, тогда как в 2020 году закачка превысила отбор на 5,676 млрд куб. м.
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