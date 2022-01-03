Штамм омикрон стал доминирующим в Норвегии

Штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в Норвегии с последней недели 2021 года. Об этом сообщил в понедельник Норвежский институт здравоохранения.
«Омикрон-штамм доминирует в Норвегии, на последней неделе прошлого года на него приходилось 65,4% всех случаев заражения коронавирусом», — говорится в обзоре, опубликованном организацией.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм «омикрон» распространяется быстрее других.
Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися COVID-19 и использование ковид-паспортов.
К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили 70% жителей страны старше 12 лет.
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