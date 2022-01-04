Вся Украина остается на «желтом» уровне карантина

В Украине после новогодних выходных сохраняется желтый уровень эпидопасности по COVID-19.

Как свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения, уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 161 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе менее 75 на 100 тыс. человек.

Наивысший уровень заболеваемости зафиксирован в Киеве, где он составляет 386 на 100 тыс. человек, в Полтавской (264 на 100 тыс. населения) и Черкасской областях (229 на 100 тыс. населения).

Самые низкие показатели уровня заболеваемости зафиксированы в Днепропетровской (65 на 100 тыс. населения) и Херсонской (57 на 100 тыс. населения) областях.

Как сообщалось, на желтый уровень эпидбезопасности по COVID-19 Украина 30 декабря, однако тогда в Донецкой и Черниговской областях коэффициент выявления случаев COVID-19 находился на предельном уровне: 20,4% — в Донецкой и 20% — в Черниговской областях. В те же время для «желтой зоны» он не должен превышать 20%.