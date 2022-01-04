Вся Украина остается на «желтом» уровне карантина

В Украине после новогодних выходных сохраняется желтый уровень эпидопасности по COVID-19.
Как свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения, уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 161 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе менее 75 на 100 тыс. человек.
Наивысший уровень заболеваемости зафиксирован в Киеве, где он составляет 386 на 100 тыс. человек, в Полтавской (264 на 100 тыс. населения) и Черкасской областях (229 на 100 тыс. населения).
Самые низкие показатели уровня заболеваемости зафиксированы в Днепропетровской (65 на 100 тыс. населения) и Херсонской (57 на 100 тыс. населения) областях.
Как сообщалось, на желтый уровень эпидбезопасности по COVID-19 Украина 30 декабря, однако тогда в Донецкой и Черниговской областях коэффициент выявления случаев COVID-19 находился на предельном уровне: 20,4% — в Донецкой и 20% — в Черниговской областях. В те же время для «желтой зоны» он не должен превышать 20%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016