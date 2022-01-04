Состояние Илона Маска за день увеличилось на $30 млрд

Состояние главы Tesla Илона Маска увеличилось на $33,8 млрд в понедельник, после публикации компанией данных о рекордных поставках электромобилей в 2021 году.
Состояние Маска, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляет $304,2 млрд. Маск занимает первое место в списке богатейших людей мира. Состояние находящегося на втором месте основателя Amazon.com Джеффа Безоса оценивается в $196 млрд.
В минувшее воскресенье Tesla сообщила, что в 2021 году увеличила поставки электромобилей на 87%, до 936 тыс. единиц. Результат превзошел как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 897 тыс., так и собственные ожидания Tesla, планировавшей нарастить поставки на 50%.
Акции Tesla взлетели в цене на 13,5%, до $1199,78 по итогам торгов в понедельник. Капитализация компании составляет $1,06 трлн, а Маску принадлежит примерно 18% ее акций. Маск также владеет долей в аэрокосмической компании SpaceX, и его состояние в прошлом году достигало $340 млрд.
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