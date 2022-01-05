Войти
Трамп назвал Twitter позором демократии
резонанс
Трамп назвал Twitter позором демократии
Зеленский заявил об особом характере отношений с США
дружба народов
Зеленский заявил об особом характере отношений с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Европа через два месяца может остаться вовсе без газа

412
Европа через два месяца может остаться вовсе без газа

Европа может остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и низких запасов топлива в хранилищах, пишет Bloomberg.

Несмотря на резкое обострение ситуации, предпосылки к нему складывались годами, отметили авторы статьи. Они напомнили, что Европа находится «в разгаре энергетического перехода»: она закрывает угольные электростанции, тем самым «увеличивая зависимость от возобновляемых источников энергии». Хотя энергия ветра и солнца чище, эти источники «непостоянны», в результате чего в прошлом году в Европе резко упала выработка электроэнергии, пишет агентство.

«Поскольку два самых холодных зимних месяца еще впереди, есть опасения, что газ в Европе может закончиться», — говорится в статье.

Хранилища в Европе заполнены на 56%, что на 15 п.п. ниже среднего показателя за десять лет, пишет Bloomberg. По прогнозу экспертов консалтинговой компании Wood Mackenzie, если Россия не увеличит поставки газа, к концу марта уровень запасов в Европе снизится до 15%, что может стать самым низким показателем в истории.

Читайте также: Минувший год в Киеве стал одним из самых теплых и сухих за всю историю наблюдений

«Не ясно, как можно достичь необходимого уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по „Северному потоку-2“ или действующим маршрутам. 2022 год станет очередным нестабильным годом для европейских цен на газ», — заявил вице-президент Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

В прошлом году биржевые цены на газ в Европе побили несколько рекордов. 21 декабря стоимость топлива впервые превысила $2 тыс. за куб. м.

газ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 5 января 2022
Вторник, 4 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016