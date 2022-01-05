Европа через два месяца может остаться вовсе без газа

Европа может остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и низких запасов топлива в хранилищах, пишет Bloomberg.

Несмотря на резкое обострение ситуации, предпосылки к нему складывались годами, отметили авторы статьи. Они напомнили, что Европа находится «в разгаре энергетического перехода»: она закрывает угольные электростанции, тем самым «увеличивая зависимость от возобновляемых источников энергии». Хотя энергия ветра и солнца чище, эти источники «непостоянны», в результате чего в прошлом году в Европе резко упала выработка электроэнергии, пишет агентство.

«Поскольку два самых холодных зимних месяца еще впереди, есть опасения, что газ в Европе может закончиться», — говорится в статье.

Хранилища в Европе заполнены на 56%, что на 15 п.п. ниже среднего показателя за десять лет, пишет Bloomberg. По прогнозу экспертов консалтинговой компании Wood Mackenzie, если Россия не увеличит поставки газа, к концу марта уровень запасов в Европе снизится до 15%, что может стать самым низким показателем в истории.

«Не ясно, как можно достичь необходимого уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по „Северному потоку-2“ или действующим маршрутам. 2022 год станет очередным нестабильным годом для европейских цен на газ», — заявил вице-президент Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

В прошлом году биржевые цены на газ в Европе побили несколько рекордов. 21 декабря стоимость топлива впервые превысила $2 тыс. за куб. м.