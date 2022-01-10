В Украину идут почти 20-градусные морозы

В ближайшие дни в Украине ожидается понижение температуры до −18, на севере и востоке небольшой снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«На Маланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие! 12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до −12-18 градусов!», — написала она.

Как сообщает Укргидрометценр, 11 января немного похолодает — ночью ожидается −5-7 градусов мороза, днем до −4, на востоке от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов. В Карпатах и на востоке снег, ветер преимущественно северный, порывистый.

В Киеве 11 января без осадков, ночью −5, днем −4 градуса, на дорогах гололедица. 12-14 января ночью прогнозируется до −12-17 градусов.

Небольшое потепление ожидается 15-16 января.