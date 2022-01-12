В ВОЗ перечислили группы риска при заражении омикрон-штаммом

Наибольшему риску при заражении омикрон-штаммом коронавируса подвергаются невакцинированные люди, пожилые и люди с сопутствующими заболеваниями. Об этом заявили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает CNBC.
Райан пояснил, что для непривитых заражение «омикроном» представляет «крупную» угрозу здоровью и жизни. Те, кто получил дозу вакцины, по его словам, как правило, переносят COVID-19 в легкой форме. «Люди должны действительно серьезно рассмотреть необходимость привиться», — пояснил он.
Керкхове, в свою очередь, указала на то, что, по данным ВОЗ, смертность при заражении «омикроном» увеличивается с возрастом больного. «У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти...», — добавила она.
Райан напомнил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от исходного состояния здоровья человека, в том числе от того, насколько сильна его иммунная система. Например, заболевание диабетом снижает способность организма противостоять вирусу.
При этом Керкхове подчеркнула, что по сравнению с дельта-штаммом от заражения «омикроном» умирает меньшая доля людей и в целом риск серьезного течения заболевания и госпитализации ниже. Однако она предостерегла от того, чтобы из-за этого считать «омикрон» несерьезной угрозой.
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