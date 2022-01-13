В Украине резкий рост числа новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 10 202 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 7 202 человека, 191 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 12 января в Украине: зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 590, медработников — 255); 102 580 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу — 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу — 15 037 человек. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 676 человек; летальных исходов — 191; поправилось — 7 202 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 12 января за сутки выявили 7 117 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 января за сутки выявили 5 429 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 января за сутки выявили 1 969 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 727 034 человека; выздоровело — 3 537 826 человек; летальных исходов — 97 928.

С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу — 14 909 166 человек, получили две дозы — 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу — 8 088 человек, бустерную дозу — 56 178 человек. В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.