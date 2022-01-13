Глава МИД Германии посетит Украину перед встречей с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Украину в понедельник, 17 января.
Соответствующую информацию агентству «Интерфакс-Украина» подтвердил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее российские СМИ сообщили, что 18 января Бербок посетит Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что представители «нормандского формата» в ближайшее время планируют провести новую встречу, однако не уточнив, на каком уровне пройдут переговоры.
«Мы очень рады, что представители всех четырех сторон в скором времени снова соберутся и возобновят подготовительные переговоры», — сказал Шольц журналистам в Берлине в четверг.
По его словам, Германия и Франция стараются реанимировать переговоры в рамках «нормандского формата». Шольц считает необходимым использовать все возможные каналы переговоров с Россией в целях обеспечения «общей безопасности и территориального суверенитета» государств в Европе.
Переговоры по урегулированию в Донбассе в «нормандском формате» ведут Украина, Германия, Франция и Россия.
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