Посол США заявил про зазвучавший в Европе «барабанный бой войны»

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер после переговоров с Россией в Вене по «гарантиям безопасности» предупредил, что Европа должна подготовиться к возможной эскалации, его слова приводит Reuters.

«Сейчас мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Барабанный бой войны звучит громко, а риторика ужесточилась», — сказал он.

При этом дипломат отметил, что Вашингтон предпочитает «путь диалога и деэскалации». По его словам, Соединенные Штаты при этом не допустят расширения сфер влияния или ограничения права стран выбирать собственные союзы.

О том, что риск войны в Европе выше, чем когда-либо, ранее говорил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, за последние несколько недель регион столкнулся с военной эскалацией в Восточной Европе. Он упомянул напряженность в Украине, конфликты в Грузии, Армении и Молдове.