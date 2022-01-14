В «оранжевой» зоне карантина остались две области

В Украине сократилась «оранжевая» зона карантина. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Херсонской области.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Сейчас в «оранжевой» зоне находятся только Сумская и Ивано-Франковская области.

Все остальные регионы находятся в «желтой» зоне.

Напомним, что за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской областях.