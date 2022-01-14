Товарооборот между Украиной и Азербайджаном достиг $1 млрд

Товарооборот между Украиной и Азербайджаном впервые за семь лет достиг рекордных показателей — почти $1 млрд, заявил президент Владимир Зеленский.

«Товарооборот не только не снизился, несмотря на то, что происходит по всему миру и наши государства не исключение. Несмотря на COVID-19 и вопреки пандемии впервые за семь лет товарооборот достиг рекордных показателей почти в $1 млрд», — заявил он во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым брифинга в Киеве в четверг.

По словам Зеленского, Украина и Азербайджан поставили цель нарастить объем совместной торговли к 2024 году вдвое, увеличить размер совместных инвестиций и проектов, в частности, участие азербайджанских компаний в проекте «Большое строительство», а также взаимное участие в строительстве новой инфраструктуры в обоих странах.

Кроме того, по словам президента, Украина рассчитывает на активное участие азербайджанского бизнеса в приватизации в Украине.