Обвиненного в изнасиловании принца Эндрю хотят лишить титула герцога Йоркского

Кампания с целью лишения британского принца Эндрю титула герцога Йоркского была запущена в пятницу главой департамента культуры Йорка Дэррилом Смоли. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на политика, представляющего партию «Либеральные демократы».

«Йорк обладает уникальной связью с короной и монархом, это важная часть наследия и истории нашего города и большой источник гордости, — заявил Смоли. — Он должен отказаться от титула герцога Йоркского».

В среду суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить поданный против принца Эндрю гражданский иск. Американка Вирджиния Джуфре (до замужества Робертс) обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведется.

Титул герцога Йоркского, присуждаемый членам королевской семьи, существует в Англии с XIV века. Последние пять столетий этот титул носили, как правило, вторые сыновья английских, а затем британских монархов.

В четверг принц Эндрю, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, вынужденно отказался от попечительства над рядом общественных организаций на фоне выдвинутых против него в США обвинений в изнасиловании. Как сообщил Букингемский дворец, принц также лишился почетных воинских званий. Британские СМИ также добавили, что в свете скандала по отношению к принцу перестанет использоваться обращение «Его Высочество».

В ноябре 2019 года сын королевы был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн и его подруга британка Гилейн Максвелл. После этого военные назначения принца Эндрю были приостановлены — по этой причине ему так и не было присвоено звание адмирала. Принц Эндрю, прошедший Фолклендскую войну в 1982 году, по-прежнему пребывает в звании вице-адмирала.