Курс гривны на межбанке уже выше 28 грн/$1

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу ослабился до 28,005 грн/$1 с 27,860 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» дилеры коммерческих банков.
По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,995-28,015 грн/$1.
Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривны на межбанке в пятницу ослабился до 27,94 грн/$1 с 27,70 грн/$1 в четверг.
В то же время регулятор ослабил курс нацвалюты на 17 января до 27,9514 грн/$1 с 27,7372 грн/$1 накануне.
Отметим, что Национальный банк Украины в период с 10 по 14 января продал на межбанковском валютном рынке $330,7 млн, тогда как неделей ранее он продал $100 млн.
Согласно данным НБУ, $167,5 млн регулятор продал с выбором лучшей цены, еще $163,2 млн – по единому курсу.
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