Гривна снова значительно ослабла на валютных торгах

15 января котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,26 — 28,28 гривны.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США — 28,26 — 28,28 гривны;
Евро — 32,25 — 32,27 гривны.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,07 — 28,34 гривны. Евро покупают за 31,92 гривны, продают за 32,32 гривны.
На «черном» рынке доллар торгуется за 28,25 — 28,39 гривны, евро — 32,10 — 32,29 гривны.
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