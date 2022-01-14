CNN сообщил о подготовке Россией провокации на Донбассе «под чужим флагом»

США располагают информацией, указывающей на то, что Россия подготовила группу оперативников для проведения фиктивной операции на востоке Украины, пытаясь создать предлог для вторжения, заявил в пятницу американский чиновник в интервью CNN.

По словам чиновника, у США есть доказательства того, что оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий против собственных марионеточных сил России — боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР».

Это утверждение перекликается с заявлением, опубликованным Министерством обороны Украины в пятницу, в котором говорится, что российские спецслужбы готовят провокации против российских войск в попытке подставить Украину. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на разведданные во время брифинга с журналистами в четверг.

«У нашего разведывательное сообщества есть информация, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения», — сказал Салливан в четверг. «Мы видели этот план действий в 2014 году. Они снова готовят это, у нашей администрации будут дополнительные подробности, чтобы поделиться ими с прессой в течение следующих 24 часов. Мы рассматриваем это как потенциальное создание повода для российского вторжения».

В заявлении Министерства обороны Украины в пятницу говорится, что военные подразделения страны-агрессора и ее сателлитов получают приказ готовиться к подобным провокациям.

Американский чиновник сказал, что администрация Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, «которое может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей».

«Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — сказал чиновник. «Мы видели эту схему в 2014 году в Крыму».

По словам чиновника, США также наблюдают, как российские субъекты влияния начинают подготавливать российскую аудиторию к интервенции, в том числе подчеркивая нарративы об ухудшении ситуации с правами человека в Украине и росте воинственности украинских лидеров.

«В декабре количество русскоязычного контента в социальных сетях, освещающего все три эти темы, увеличилось в среднем почти до 3500 сообщений в день, что на 200% больше, чем в ноябре», — отметил чиновник.