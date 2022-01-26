Официальный курс гривны к доллару достиг четырехлетнего минимума

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 26 января на уровне 28,66 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
В последний раз такой курс был четыре года назад. Нацбанк на среду повысил курс доллара сразу на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ключевой причиной всплеска спроса на валюту, указали в НБУ, остается «психологический фактор, связанный с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакцией на него со стороны участников рынка».
Курс доллара начал расти еще с середины ноября. Падение ускорилось 13 января, а к концу прошлой недели украинская валюта перешагнула отметку в 28 гривен за доллар, потеряв 2% за неделю и 2,7% с начала года.
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