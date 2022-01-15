Нуланд увидела российский след в кибератаках на Украину

Кибератака на украинские государственные сайты осуществлялась «по проверенной временем российской схеме», заявила в интервью Financial Times замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Она не обвинила Россию в кибератаке напрямую, но указала, что использованные методы напоминают то, что происходило во время других приписываемых Москве хакерских атак.

«В прошлом российские агенты делали это для дестабилизации правительств, чтобы проверить собственные возможности, чтобы лишить чувства уверенности правительства стран, с которыми они в чем-то не сходятся. Так что здесь все возможно», — утверждает Нуланд.

Хакерская атака на сайты госструктур Украины произошла в ночь на 14 января. По данным Службы безопасности Украины, всего хакеры атаковали 70 порталов, десять из них подверглись несанкционированному вмешательству. Ведомство заверило, что утечки персональных данных не произошло, контент сайтов не был поврежден.

США также не раз обвиняли российских хакеров во взломах. Например, в июле 2021 года власти Соединенных Штатов и Великобритании опубликовали отчет о методах хакерских атак за последние два года. В документе утверждалось, что российские спецслужбы стоят за сотнями киберпреступлений, в результате которых разведка получила доступ к закрытой информации. Россия причастность к кибератакам отрицала.