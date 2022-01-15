В Европе предложили ввести санкции против российских знаменитостей из-за поддержки Путина

Депутат Европарламента Витольд Ващиковский, в 2015–2018 годах занимавший пост министра иностранных дел Польши, заявил, что президент России Владимир Путин хочет вернуть стране влияние времен СССР.

«Несколько лет назад он назвал распад Советского Cоюза величайшей трагедией... в истории России. Он хочет восстановить могущество России на уровне СССР», — сказал он в интервью изданию El Confidencial.

Так он прокомментировал требования России по «гарантиям безопасности», которые Москва в декабре 2021 года предложила США и НАТО. Ключевыми пунктами этих документов являются нерасширение НАТО на восток, невступление в него стран бывшего СССР и отказ от создания на их территории военных баз.

«Это не демократическое решение. Это откат к XIX веку, когда Европой управляли договорившиеся между собой страны, а не международные организации наподобие ОБСЕ, НАТО или ЕС. ...Если мы сдадимся Путину и оставим Украину, Казахстан и Восточную Европу, он захочет еще», — добавил Ващиковский.

По словам Ващиковского, российские власти не хотят решать проблемы через взаимодействие с международными организациями, а стремятся лишь «контактировать с несколькими странами».

Политик призвал Запад противостоять империализму и российской агрессии. Для этого он предложил ввести дополнительные санкции, например против «знаменитостей, которые поддерживают Путина».

«Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и ученых, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий. Неприемлемо, что пока российские солдаты сражаются на Донбассе или Казахстане, московский „Спартак“ играет в Мадриде. Мы открываем двери российским ученым, которые делают бомбы, что сбрасывают на Украину. Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина», — сказал он.