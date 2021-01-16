ЦИК считает, что выборы на подконтрольной части Донбасса пока невозможны

Проведение местных выборов в подконтрольных Украине отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей пока не представляется возможным из соображений безопасности. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Украины в субботу со ссылкой на выводы областных военно-гражданских администраций.
«Учитывая выводы командования операции объединенных сил, Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях..., на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы», — отмечается в нем.
Ранее ЦИК обратился к администрациям этих двух областей относительно предоставления выводов о возможности организации первых местных выборов 28 марта 2021 года в подконтрольных отдельных территориальных общинах.
8 августа 2020 года на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций в ЦИК установили невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей. В перечень таких общин вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Местные выборы 25 октября в этих территориальных общинах не проводились.
В связи с этим ЦИК отмечала, что в случае возможности проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов в указанных районах в последнее воскресенье марта 2021 года комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов не позднее 17 января 2021 года.
В этих общинах проживает примерно 500 тыс. граждан Украины.
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