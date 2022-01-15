США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения в Украину

Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай российского вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в опубликованном в субботу интервью в британской газете Financial Times.
«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. ...Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо агрессивный шаг», — отметила дипломат.
Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга. «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда — наоборот», — сказала она. Вместе с тем заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Вашингтон ведет переговоры с европейскими союзниками относительно возможного ответа на действия России, который бы учитывал интересы жителей западных государств.
Комментируя прошедшие на текущей неделе переговоры по «гарантиям безопасности» между делегациями США и РФ, Нуланд заявила, что сторонам удалось услышать озабоченности друг друга, однако серьезная дискуссия еще не начиналась. «На данный момент мы лишь услышали друг друга, — сказала она. — Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы начать для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если они (РФ — Ред.) хотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени».
При этом, как добавила Нуланд, Вашингтон заинтересован в продолжении переговоров с Москвой.
17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о «гарантиях безопасности», а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли без особых результатов 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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