При восхождении на Говерлу погиб турист

При восхождении на гору Говерла один человек погиб, еще двое получили травмы разных степеней тяжести, сообщила Госслужба по ЧС в телеграм-канале.
Отмечается, что трагедия произошла в субботу около 11 часов.
«По состоянию на 13.30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку», — информирует пресс-служба
К погибшему следуют работники Нацполиции для проведения следственных действий.
Для проведения поисково-спасательных работ привлечена мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, г. Яремче и г. Ивано-Франковск. Всего 28 человек и 5 единиц техники.
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