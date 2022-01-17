В программу «еПоддержка» в ближайшее время внесут изменения

В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе «еПоддержка» вакцинированными лицами старше 60 лет.
Как сообщается на сайте президента Украины в понедельник, об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством главы государства.
Кроме того, Министерство образования и науки Украины предоставило на совещании предложения по расширению программы на детей 14-18 лет. «В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование», — говорится в сообщении.
Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.
Как сообщалось, 19 декабря в полноценном режиме (а некоторое время до этого в тестовом) была запущена программа «еПоддержка», в рамках которой каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений или покупку книг.
Было анонсировано расширение программы со второй половины января 2022 года на людей старше 60 лет — они смогут израсходовать эти деньги на приобретение лекарств.
По условиям программы, получатель должен быть зарегистрирован в приложении «Дия», а выплата будет осуществляться через один из уполномоченных банков. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения и могут быть потрачены как оффлайн (при безналичном расчете смартфоном), так и онлайн. Программа рассчитана на год, до 18 декабря 2022 года.
Во втором-третьем квартале 2022 года ожидается запуск альтернативного оффлайн-механизма для получения таких выплат для тех, у кого нет смартфона.
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