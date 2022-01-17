РФ и Беларусь проведут совместные учения вблизи границ Украины

Беларусь анонсировала проведение совместных с Россией военных учений близ границ Украины. Эти маневры пройдут «на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси», указал президент страны Александр Лукашенко в понедельник, 17 января.
«Совместная проверка сил реагирования» запланирована на февраль, заявил в свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По данным его ведомства, в ходе маневров будут отработаны «вопросы перегруппировки войск на большие расстояния для оперативного создания группировок войск».
«Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства», — указано далее. Среди прочего предполагается изучить «возможности транспортно-логистической системы по обеспечению перевозки войск». При этом главным итогом учений должна стать «оценка способности органов военного управления и войск оперативно реагировать на современные вызовы военной безопасности», сообщило оборонное ведомство в Минске.
Напомним, в ноябре прошлого года появились сообщения о том, что Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.
Россия отрицает подобные намерения и в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует «гарантий безопасности», в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема Украины в состав Североатлантического альянса.
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